O que vale a vitória de Rui Costa em Abu Dhabi?

Depois de dois anos em que não conseguiu, de todo, os resultados esperados e desejados, por ele, pela equipa, a Lampre, e pelos portugueses, eis que Rui Costa surge em 2017 com a forte disposição de mostrar que quem duvidou dele não o devia ter feito.



O triunfo em janeiro numa etapa em San Juan, mas principalmente o alcançado este domingo em Abu Dhabi, numa corrida em que, à exceção do britânico Chris Froome (em estágio na África do Sul), contou com a nata do pelotão mundial, dão a Rui Costa e aos portugueses que o seguem, a legitimidade de pensar que os dois anos anteriores foram apenas anos menos conseguidos, isto tendo em conta o que tinha feito antes: vitórias em etapas no Tour, três triunfos seguidos na Volta à Suíça, título mundial em Florença...



O ano ainda vai em fevereiro. Os desafios que Rui Costa ainda tem pela frente são bem maiores. A estreia na Volta a Itália é um deles, mas o mais importante é manter a confiança que conquistou com os recentes triunfos. E dar essa confiança à equipa, uma equipa em quem poucos depositavam fé, depois de um inverno a tentar arranjar verbas para ser do World Tour. E a entrada de um novo patrocinador, a Fly Emirates, veio também dar outra tranquilidade ao grupo.