Olhar para o umbigo

O Benfica foi recebido pelo Conselho de Arbitragem da FPF na última segunda-feira. Tornou-se no oitavo clube a reunir-se com José Fontelas Gomes e seus pares esta temporada, apresentando as suas queixas. Neste caso, perante as arbitragens depois da célebre visita de elementos dos Super Dragões ao centro de treinos dos árbitros na Maia.



FC Porto e Sporting já tinham sido recebidos. Assim como Freamunde, U. Madeira, Gafanha, Sertanense e Quinta dos Lombos.



As queixas dos clubes relativamente às arbitragens têm sido recorrentes, época após época, e as audiências com o CA são um ritual, como que fazende parte do jogo. O que se constata é que os clubes continuam a olhar para os seus interesses particulares, pensando apenas neles individualmente.



Apesar de todas as manifestações de intenção em melhorar o futebol português, falta uma visão comum. Os muros que se erguem impedem o diálogo e afastam uma estratégia concertada. Dá ideia que os clubes vivem em ilhas separadas, independentes.



Da audiência do Benfica com o Conselho de Arbitragem ficou a saber-se que a PSP continua a garantir a proteção dos árbitros, depois do tal incidente da Maia. Por vezes, o futebol português parece uma cidade do faroeste, sem lei. Num país de brandos costumes, mão pesada pode resolver o problema.