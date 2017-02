Ora agora queixo-me eu, ora agora queixas-te tu

O que têm em comum Benfica, FC Porto, Sporting, Freamunde, União da Madeira, Gafanha, Sertanense e Quinta dos Lombos? Todos eles solicitaram reuniões com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Mas estes foram ‘apenas’ os pedidos oficiais. Muitos outros clubes terão, seguramente, o mesmo sentimento de que terão sido prejudicados pelas arbitragens.



É este o estado geral do futebol português, que oscila ao sabor dos resultados desportivos. Pegando no exemplo dos três grandes, até por serem os mais mediáticos, Sporting e FC Porto foram os primeiros esta época a dirigir críticas às arbitragens. O Benfica também foi, neste período, prejudicado em alguns jogos, mas como liderava destacado a classificação, as vozes críticas pouco ou nada se faziam sentir. Mas, com a mudança do quadro desportivo nos tempos mais recentes, com os encarnados a perderem terreno para os azuis e brancos, também o tom de voz se alterou no reino da águia.



A conferência de imprensa de Rui Vitória para antevisão do jogo frente ao Sp. Braga é o espelho disso mesmo, com o treinador do Benfica a pedir para não brincarem com o se trabalho. Percebe-se esta reacção. Como se percebe a reação de todos aqueles que trabalham no duro ao longo da semana para, em 90 minutos apenas, verem destruído todo esse esforço por situações que não conseguem controlar.



O futebol português está doente é precisa de tratamento. Com urgência!