Os recordes de Federer

Vamos apenas falar dos números mais simples. A vitória este domingo de Roger Federer no torneio de ténis de Basileia, Suíça, fez com que o helvético ascendesse ao 2º lugar na lista de jogadores com mais títulos na carreira. São 95 e à sua frente está apenas Jimmy Connors com 109.

A questão que se coloca a partir daqui é fácil de se perceber. Será Federer capaz de chegar aos 100 títulos? E de ultrapassar os 109 de Connors?

Os 36 anos do suíço permitem-lhe uma margem não muito dilatada na sua carreira e cada ano que passa será mais difícil. Mas se essa é uma verdade, também os factos dizem que Federer está longe de anunciar o final da carreira.

O segredo do suíço, atual nº 2 mundial, é saber gerir o esforço sem olhar com receio para a classificação ATP. Nada é mais importante que a sua saúde. Por isso, ao mínimo toque, à mínima dor, Federer abdica da sua presença, mesmo que se trate de um major.

Como sabe que tecnicamente é o melhor e tem uma larga vantagem sobre a concorrência nesse aspeto, Federer gere essas valências sem ceder a qualquer tipo de pressão.

E isso é outra arma importante. Os adversários sabem que ele está sempre em forma.

Perante estes dados chegamos a uma primeira conclusão: se em 2017 conquistou 7 títulos, é natural que possa festejar a passagem da conquista dos 100 troféus em 2018.

E depois é uma questão de fazer contas e apostar todas as fichas naqueles torneios em que sabe que pode ganhar. Não seria uma surpresa, na verdade, ultrapassar Jimmy Connors. E de continuar a fazer história.