Palco para três

Neymar, graças ao Brasil, foi o primeiro a garantir presença no Mundial da Rússia, em 2018. Esta terça-feira, consequência do triunfo de Portugal diante da Suíça, no Estádio da Luzm, foi Ronaldo quem reservou lugar no grande certame.



O resultado do jogo da Luz confirmou que Portugal entrou, definitivamente, no circuito das grandes competições: desde 2000 que não falhou um Europeu ou Mundial. E mostrou que o estatuto de campeão europeu não é obra do acaso: com Fernando Santos ao leme, e contablizando apenas as partidas oficiais, a Seleção ganhou 21 jogos, empatou 6 e perdeu 1. Goste-se ou não estilo, os números não mentem.



Mas o palco é grande e tem lugar mais uma super estrela: Lionel Messi. Diz a máxima popular que não há duas sem três. A ver vamos. É só esperar umas horas.



O Mundial terá tudo a ganhar se os três jogadores - não falharei se disser que são os mais mediáticos da atualidade - estiverem presentes. Será o espaço privilegiado para esgrimirem argumentos na luta pelo título de melhor do Mundo.



É certo que os três já estiveram na edição anterior, há três anos, no Brasil. Mas hoje o contexto é diferente. Ronaldo surgirá como campeão eurpeu e Neymar 'libertou-se' de Messi, ao trocar o Barcelona pelo PSG, por verba astronómica e aspirando a entrar nessa corrida, quase exclusiva do português e do argentino.



Já o jogador do Barcelona procura o primeiro título pela seleção principal, depois de ter deixado escapar o de campeão do mundial, no Brasil, na final com a Alemanha. Sem beliscar o que já conseguiu no clube catalão, o currículo ficará completo com um triunfo que o coloque ao nível de antecessores seus na equipa do país das Pampas.



PS: Quando forem quase 2h30 desta quarta-feira, depois do Equador-Argentina, saberemos se vamos ter Messi no Mundial ou se ainda teremos de esperar pelo playoff