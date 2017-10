Pedro Emanuel? Era inevitável

Era inevitável que a SAD do Estoril tomasse a decisão, anunciada este sábado, de colocar um ponto final na ligação com o treinador Pedro Emanuel, que, recorde-se, aos mais distraídos, perdeu os últimos oito compromissos oficiais.



Neste percurso, o treinador, de 42 anos, disse adeus à Taça CTT, despediu-se da Taça de Portugal e permitiu que a equipa se afundasse na última posição da classificação da Liga NOS. E não foi só isso.



Quem assistiu ao encontro de sexta-feira, na Amoreira, frente ao Boavista, sentiu que este era um caminho que dificilmente teria retorno, caso tudo se mantivesse na mesma, durante muito mais tempo.



Apesar da vontade de dar a volta ao texto, os comandados de Pedro Emanuel jogaram sobre brasas, ansiosos, nervosos e sem discernimento. Neste quadro, é impossível manter a concentração e fazer as coisas bem feitas.



E as derrotas vão-se acumulando. E continuariam a acumular-se, caso a SAD mantivesse a aposta num técnico que terminou em grande a época passada e começou bem a presente temporada, mas que se desgastou em demasia, após as primeiras escorregadelas.



Muitos dirão, seguramente, que a culpa não é exclusivamente do treinador. Outros apontarão o dedo ao execessivo contingente de jogadores brasileiros no balneário dos canarinhos.



Ambas as situações são verdadeiras, mas, como sempre sucede no futebol, quando é preciso cortar com o passado, começa-se por cima, pelo treinador. Por vezes, vai-se mais fundo.



E, neste caso, talvez fosse mesmo necessário ir mais fundo. Rever as apostas que foram feitas e tentar alterar algo mais na reabertura do mercado, em janeiro.



Resta saber se os responsáveis canarinhos terão coragem e condições (financeiras) para fazê-lo.

Sob pena deste se tornar um caminho irreversível rumo à 2.ª Liga.