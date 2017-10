Pense sobre a sua condição de adepto

"Muita culpa do que se passa é da comunicação social e dos três grandes." É difícil não dar razão a António Salvador. O presidente do Sp. Braga falou assim do clima de crispação do futebol português. Falou bem, falou verdade, mas não a verdade toda.



Não quero explanar aqui uma tese pseudo corporativista, que não é, e muito menos sacudir a água do capote do meu sector profissional. O jornalismo desportivo português nem sempre sabe gerir da melhor forma o clima de guerrilha permanente no nosso futebol e, embora não seja essa a sua função, poderia ter um posicionamento mais castrador perante os comportamentos impositivos dos nossos clubes e dos seus protagonistas do que efetivamente tem.



Adiante…



Queria debruçar-me sobre as tais culpas, de que António Salvador fala, que têm de ser entregues aos três grandes, sim; que por arrasto passam para a comunicação social, sim; e, deixe-me que lhe diga, também são suas.



Salvador falou verdade sobre os três grandes, mas não é a verdade toda, pois muitos dos ditos clubes mais pequenos também têm absorvido os maus hábitos – maus no sentido de limitadores de um futebol mais apetecível, vendável e próximo dos adeptos – de FC Porto, Benfica e Sporting.



Não sei se os leitores têm noção das limitações de acesso que há hoje em dia aos protagonistas do futebol, jogadores e treinadores, tanto por parte de adeptos como jornalistas. Ora vamos lá ver...



Os treinos, antigamente palco privilegiado do contacto dos adeptos e dos jornalistas com os plantéis, passaram ao longo dos anos de ser 'totalmente abertos’ para ‘abertos apenas à comunicação social’; depois a ‘abertos apenas à comunicação social nos primeiros 15 minutos’; e agora para ‘abertos apenas à comunicação social nos primeiros 15 minutos e somente uma vez por semana’…



Os jogos têm cada vez mais zonas mistas obsoletas. A zona demarcada para a recolha de declarações dos jogadores após as partidas é… uma zona deserta. Os clubes não querem que os jogadores falem; os jogadores deixaram de querer falar; e a disponibilidade para responder a perguntas vai-se resumindo a vitórias categóricas, jogos europeus em que os compromissos comerciais falam mais alto ou partidas em que haja algum ‘recado’ para dar publicamente.



Há exceções? Claro que há. Mas são isso mesmo, exceções.



Agora deixo-lhe algumas perguntas, uma espécie de pequeno exercício, que podem ajudá-lo a pensar sobre o seu 'trabalho' enquanto adepto.



1 – sabe quando e a que local se pode dirigir para pedir um simples autógrafo ao seu jogador favorito?

a) se respondeu não, acha isso normal?

b) se respondeu sim, esse local é outro que não o portão do estádio ou centro de treinos do seu clube onde tem de esperar largos minutos, sem grandes certezas de que o jogador para o seu automóvel para lhe dar esse autógrafo? Acha isso normal?



2 - lembra-se das últimas vezes em que viu jogadores, nomeadamente dos três grandes, a participar em programas televisivos para falarem sobre o campeonato, sobre a jornada daquele fim-de-semana, enfim, sobre futebol?

a) se respondeu sim, o caro leitor ainda deve ter uns VHS do saudoso Domingo Desportivo, não?

b) se respondeu não, já percebeu porque é que a comunicação social, principalmente as televisões, acabam por dar voz aos ditos adeptos dos clubes em vez de entrevistarem os jogadores e treinadores?



Pense sobre isto: como adepto, também não está na altura de começar a exigir mais do seu clube?