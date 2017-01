Pinças e inteligência com Coates

Mais um foco de incêndio pode acender-se entre eternos rivais. A notícia de uma proposta do Benfica ao Sunderland para a compra de Coates e a existência de um princípio de acordo com o próprio jogador uruguaio trazem à memória a recente saída de Carrillo de Alvalade para a Luz.



Ora, neste caso, Bruno de Carvalho terá de tratar o assunto com pinças e reagir a esta cobiça encarnada com ataques nas redes sociais e na imprensa pode não ser a melhor estratégia.



A grande verdade é que os adeptos, já com a paciência quase esgotada pelos maus resultados da equipa de futebol, não vão engolir bem a saída de Coates para o outro lado da Segunda Circular, visto tratar-se só do jogador mais utilizado e um dos mais influentes da equipa de Jorge Jesus.



Por outro lado, os mesmos adeptos sabem que a bola está nas mãos do Sporting e do próprio jogador e este só poderá ser seduzido a permanecer se Carvalho utilizar argumentos longe dos holofotes da imprensa.



Com Carrillo a solução adotada foi retirá-lo da equipa, colocá-lo à parte, criando no jogador ainda mais vontade de sair e ainda por cima para um rival direto.



Relativamente a Coates, é preciso que o Sporting accione a opção de compra no valor de 5 milhões de euros. Será um primeiro passo. Depois disso, terá de ser ágil com o uruguaio, que não é de ferro e com certeza "abanou" com o interesse do Benfica e com a oferta de melhores condições do que aquelas que tem em Alvalade. É neste ponto que tem de funcionar a inteligência, quer administrativa quer desportiva.



Desportivamente, Jorge Jesus terá de continuar a depositar confiança no jogador, fazendo-o sentir que é importante numa equipa que quer vencer no futuro e assumir-se como campeã.



Administrativamente, Bruno de Carvalho terá de encontrar forma de superar todos os obstáculos, havendo muitas formas de o fazer para garantir a permanência de Coates em Alvalade. Claro que terá de abrir os cordões à bolsa, mas há outras vantagens contratuais que podem assumir grande importância.



Estamos no princípio da segunda volta do campeonato e o que ainda vier a acontecer em redor de Coates até ao final desta época será determinante quanto ao futuro. E Coates também está consiciente disso.