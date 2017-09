Plenos de confiança

Onde irá parar este fulgor de dragões e leões? Cumpridas seis jornadas do campeonato, FC Porto e Sporting seguem com um registo incrível de seis vitórias em seis jogos e intactos no topo da tabela classificativa. Parece que ninguém resiste a tanto poderio…



Certo é que se trata não só de um pleno de triunfos, mas também de um pleno de confiança de duas equipas que tentam matar o jejum de vários anos longe dos títulos, se bem que o leão acaba por estar bem mais faminto pelos 15 anos sem levantar o caneco mais importante do futebol português.



Há muito que não se via estas duas equipas baterem verdadeiramente o pé a uma águia que partiu para mais uma época com estatuto, mas tem dado sinais de quebra nos últimos jogos. Essa instabilidade do maior rival começa a ser o combustível para os pupilos de Sérgio e Jesus, tentando ganhar terreno para o tetracampeão.



Nos principais campeonatos europeus há poucas equipas que se podem orgulhar do que FC Porto e Sporting têm feito internamente. As dúvidas pairam em relação a qual tropeçará primeiro, mas muito provavelmente só a 1 de outubro ficarão desfeitas as dúvidas e se encontrará um líder isolado… É esperar para ver, mas nesses jogos o futebol é que acaba sempre por sair a ganhar. Já cheira a clássico!