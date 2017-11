Presidente sob pressão

Dificilmente a FPF poderia ser presidida neste momento por alguém melhor preparado para a função do que Fernando Gomes. A atual liderança federativa, por muito que alguns clubes teimem em questionar repetidamente, por umas razões, e aplaudir efusivamente, por outras, tem sido, na minha opinião, bastante benéfica para o futebol português.



Têm-se consolidado estruturas profissionais de apoio às seleções e às competições; têm-se promovido, juntamente com a Liga Portugual, valores positivos inerentes ao futebol; e tem-se também credibilizado, na medida do possível, o fenómeno na sua vertente de produto comercial. E não se tem, talvez o fator mais problemático, tentado esconder o sol com a peneira quando os clubes aludem a eventuais práticas incorretas por parte dos seus concorrentes. Gomes tem pugnado pela investigação das informações junto das entidades disciplinares e judicianis e é assim mesmo que tem de ser.



Continua a escapar, e assim continuará a ser com certeza nos anos mais próximos, uma fórmula que permita à Liga NOS respirar outros ares mais saudáveis e competitivos. As acusações, as suspeitas e os problemas surgem de todos os (três) lados e mesmo um presidente tão pró-ativo como Fernando Gomes continuará a sentir dificuldades para, como responsável máximo do futebol nacional e apesar do auxílio positivo de Pedro Proença, 'a crescer' como presidente da Liga Portugal, colocar verdadeiramente água na fervura.



A notícia desta quinta-feira, de que Fernando Gomes já se reuniu, ainda que separadamente, com Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira, além de outros presidentes dos clubes nacionais, com o intuito de tentar amenizar o clima crispado do nosso futebol, não me surpreendeu. Surpreender-me-á, isso sim, se a uma semana e meia do clássico do Dragão, precisamente entre dragões e águias, as conhecidas vagas de força dos dois clubes amainarem.



Se assim for, Fernando Gomes, com menor ou maior responsabilidade direta sobre o caso, verá a sua liderença reforçada. Caso contrário, caso a sua iniciativa e a sua voz caiam em saco roto, a leitura será obrigatoriamente contrária. O presidente, ouvido ou ignorado, está sob pressão.