Professor Ranieri, nunca pensei tratá-lo assim

Nunca fui à bola com Claudio Ranieri. Nem literalmente, nem no que ao futebolês diz respeito. O Valencia do final dos anos 90 anos é a primeira equipa orientada pelo italiano de que realmente me recordo de ver jogar. Nem os espanhóis, nem o Chelsea que viria a treinar nos anos seguintes entusiasmavam – e principalmente não ganhavam – apesar dos bons plantéis.



Depois, com o regresso ao futebol italiano, Ranieri acabou por ficar definitivamente fechado naquela gaveta preconceituosa onde, admito, guardo alguns treinadores. O que está escrito nessa gaveta é claro como água: 'Com tanto dinheiro para gastar, por que raio foram contratá-lo?!' Apesar do crescente – mas relativo – sucesso, foi isso que me apeteceu perguntar aos seus endinheirados compatriotas da Juventus, da Roma, do Inter ou, a seguir, aos franceses do Monaco.



É por isso que hoje, Professor Ranieri, venho agradecer o facto de me ter recordado algumas lições entretanto esquecidas e que, para um português de 30 anos como eu, foram sobretudo dadas por José Mourinho no seu início de carreira.



A primeira delas é que, por muito que queiramos trabalhar para objetivos altos, se um projeto de menor envergadura fizer sentido... U. Leiria depois de Benfica, porque não?



A segunda é que o aproveitamento de jogadores de menor renome na formação de grandes equipas faz sentido. Paulo Ferreira, Nuno Valente, Maniche ou Derlei, chega?



A terceira, e para mim mais importante, é que o futebol moderno está cada vez mais ligado à cabeça dos jogadores e menos aos seus pés, à sua dimensão física, à sua habilidade técnica ou a táticas infalíveis. O futebol moderno está na cabeça de cada intérprete e está na construção de uma consciência coletiva. Aliás, não demoraremos muito mais tempo até ver os clubes de topo realmente preocupados com a inteligência emocional dos seus atletas ou com a sua capacidade para tomar decisões importantes na vida pessoal. Os 'mind games' resultaram, mas já não são suficientes.



Foi isso que nos mostrou com o seu Leicester, ao qual disse adeus esta quinta-feira, mas que será para sempre seu. Pegar naquele clube, naqueles jogadores e fazer o que fez para agora, com teóricas melhorias, estar tão longe do que foi há apenas alguns meses, prova isto mesmo.



Professor Ranieri, nunca pensei tratá-lo assim e não sei se tem formação académica para tal, mas lições já me deu de sobra.