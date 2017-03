Remontada levada ao colo

Ponto prévio: não tentem entender o que vão ler aqui como uma opinião movida por clubite, porque não é nada disso. Foi com o Barcelona, como poderia ter sido com o Real Madrid, o Atlético Madrid ou, sei lá, o Shanghai SIPG…



Isto para dizer que as emoções da ‘remontada’ dos catalães na eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Paris Saint-Germain, não me atingiram da mesma forma que à grande maioria das pessoas.



Não fiquei deliciado, encantado ou a amar mais o futebol pelo que se passou em Camp Nou. Admito que foi um jogo histórico, que perdurará na memória do mundo do futebol, mas a mim deixou-me simplesmente alarmado, até algo revoltado e, confesso, bastante triste.



Não sou capaz de pôr em causa a excelsa qualidade do futebol praticado por Messi e companhia, porque tenho dois olhos na cara, os mesmos que viram a formação francesa ser despojada por poderes superiores que teimam em beneficiar o Barcelona.



Enquanto via os penáltis assinalados a favor dos catalães e os que ficaram por marcar contra eles só me vinha à memória aquela eliminatória entre o Barcelona e o Chelsea, também na Liga dos Campeões, mas na edição de 2008/09.



A arbitragem volta a ter mais influência do que o que devia naquela que é a mais importante competição de clubes do mundo e quem ama verdadeiramente o futebol não devia estar feliz pelo desfecho desta eliminatória. Na minha (nossa) terra, o que aconteceu chama-se ‘colinho’.