Rúben Vinagre conquista lugar entre os predestinados

Rúben Vinagre. Ora aí está um nome que convém anotar para não esquecer. Mas bem, verdade seja dita, este lateral-esquerdo de 18 anos está a mostrar que será difícil as principais equipas do futebol europeu não o terem no radar. Por estes dias, o campeão europeu sub-17 em 2016 está cedido pelo Monaco ao Wolves, onde deu um salto de gigante. De promessa e diamante em bruto, Vinagre tem cada vez mais passado a valor seguro e a dar nas vistas no meio da 'guerra' que o Championship é.



Foi apenas há dois anos que Rúben Vinagre arriscou e deixou a formação do Sporting, onde era uma estrela. O Monaco bateu à porta e lá foi ele, em busca de um sonho no principado. Foi subindo na hierarquia, assinou contrato profissional, ficou debaixo do olho de Leonardo Jardim, mas acabou por ser emprestado à Académica na época passada. Só que a FIFA não permitiu a sua inscrição, uma lesão apareceu e Vinagre desapareceu do radar. Até agora.



O lateral não parou de trabalhar e agora é um dos jogadores mais falados em Inglaterra. Já fez manchetes em alguns dos principais jornais britânicos, estreou-se a marcar pelo Wolves, sob a batuta de Nuno Espírito Santo e ao lado de Roderick Miranda, Rúben Neves, Pedro Gonçalves, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota. O ambiente que vive está a potenciar o talento que já tinha mostrado nessa fase final do Europeu sub-17, onde era o assistente de serviço de José Gomes, numa formação com Diogo Dalot, Diogo Costa, João Filipe, Gedson Fernandes... Tantos.



Para quem não conhece, falamos de um lateral extremamente ofensivo, com apetência de poucos para o futebol de ataque. É a defender que ainda precisa de evoluir um pouco, embora o potencial esteja todo lá. Por mérito próprio, já merece entrar num restrito lote de predestinados de uma fantástica geração de 1998/1999/2000 que vem aí. É uma questão de tempo até conquistar um lugar nos sub-21 de Rui Jorge e o resto... o resto virá por acréscimo.