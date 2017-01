Ser bom fora de tempo

A renúncia da jogadora de futebol feminino Edite Fernandes à Seleção Nacional fez-me pensar em como por vezes as coisas não acontecem no tempo certo.



Já há uns anos tinha ficado com essa ideia relativamente ao futsal e agora confirma-se no futebol feminino. Jogadoras como Edite Fernandes ou Carla Couto, entre tantas outras, ajudaram a modalidade a crescer e a chegar onde está hoje. Levaram o nome de Portugal ao estrangeiro, mostraram o valor das jogadoras portuguesas e quando a modalidade chega ao auge... a idade não permite que mostrem a sua magia.



A Seleção Nacional feminina vai participar pela primeira vez num Campeonato da Europa, facto que acredito que seria um sonho para estas craques, que certamente serão espectadoras entusiastas, mas com vontade de saltar para dentro das quatro linhas.



No futsal recordo-me que pensei o mesmo em relação a Séninho, jogador que não tive o privilégio de ver jogar mas que muitos dizem ter sido um verdadeiro génio, e André Lima, um pivô com um faro para o golo raro e que acabou a carreira no momento mais alto da modalidade em Portugal. A este último resta o ânimo de ser o único a conquistar uma competição internacional no comando técnico de uma equipa portuguesa, a UEFA Futsal Cup arrecadada pelo Benfica em 2010.



O tempo apaga muita coisa, mas é bom que não faça esquecer quem faz coisas boas e bem feitas. Edite Fernandes já não vai estar na formação das quinas quando for dado o apito inicial do primeiro jogo nacional num Europeu, mas o seu nome vai estar ligado a este feito, como a capitã que ajudou a esta caminhada.