Sérgio Conceição sorri à paragem do campeonato

Mais do que nunca, esta paragem dos campeonatos serviu os interesses do futebol portista.



Mesmo com 11 jogadores ao serviço das respetivas seleções num plantel assumidamente curto, Sérgio Conceição poderá ver o tempo passar com o prazer de quem sabe que ficará mais próximo de voltar a ter à disposição jogadores nucleares como Marega ou Soares e até Otávio.



São esses os três clientes da enfermaria azul e branca e que muita falta farão, por exemplo, no jogo da Turquia, contra o Besiktas, de cariz decisivo nas contas do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.



Pouco depois, já em dezembro, há o clássico com o Benfica, no Dragão, e por esta altura Sérgio Conceição já saberá se vai poder contar com algum deles. Soares é o principal candidato a 'reforçar' a equipa contra os rivais, mas não se pode dizer com absoluta certeza que Otávio e Marega estão totalmente arredados dessa partida. Por isso, esta paragem torna-se importantíssima até para o treinador perceber com o que poderá contar sem ter a pressão "do jogo seguinte".



Estratega como é, nem sequer é de descurar a possibilidade de Sérgio Conceição fazer bluff para o exterior em relação a essas unidades. Mas esses 'mind games' só devem surgir lá mais para a frente. A hora, agora, é de recuperar energias de um plantel que continua firme em todas as frentes e que pretende chegar ao fim do ano civil dessa mesma forma.



Ainda no que toca à atualidade portista, uma nota final para o castigo aplicado a Fernando Madureira pelo IPDJ. O líder dos Super Dragões garante que não cantou o tema com referências à Chapecoense e, até prova em contrário, goste-se ou não, tem de se acreditar nele.



Independentemente disso, a pena que lhe foi aplicada parece mostrar ao país que ilegalidade compensa...