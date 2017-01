Simplesmente Federer

Roger Federer esteve seis meses afastado da competição. Mais parecia uma eternidade. E o seu regresso não poderia ter sido melhor com vitórias bem expressivas frente a Tomas Berdych e Kei Nishikori no Open da Austrália.



Muita gente matou saudades, a imagem do suíço disparou em flecha, as audiências aumentaram e quem está a lucrar é o ténis. E isto é um facto.



O juízo de valor que se possa fazer do recordista de torneios do Grand Slam (17) tem muito a ver com o seu profissionalismo. Em todos os pormenores, Federer justifica a razão por que, afinal, está no caminho que o pode levar novamente ao top 10 mundial, quando agora ocupa o 17º posto.



São as opções relacionadas com a programação de torneios e de tudo o que envolve a sua carreira. Não há nada que se possa sobrepor ao que está previsto. E assim, aparentemente, tudo está controlado.



Convenhamos que não é fácil alguém com 35 anos andar preocupado com o ténis, mulher e quatro filhos. Mais as viagens e compromissos publicitários. E ainda com o treino. Parece, enfim, que o que menos o perturba são os adversários...



Não há outro igual e é um regalo vê-lo a jogar. Que este ano não tire férias. Se faz favor...