Sporting sem margem de erro

Bruno de Carvalho não admite outro cenário e diz que, nos próximos quatro anos, o Sporting tem de ser campeão várias vezes. E entende ser necessário fazer uma profunda reflexão se isso não acontecer já na próxima temporada. Depois de um mandato sem conquistar qualquer campeonato nacional, o presidente dos leões só admite ganhar ou… ganhar. Com Jorge Jesus, claro. Bruno de Carvalho considera que o técnico continua a ser uma parte importante do projeto, apesar de duas temporadas, concordarão os sportinguistas, dececionantes.



O Sporting não tem, portanto, margem de manobra. Sob pena de hipotecar o próprio projeto desportivo. Por isso, será importante não cometer os mesmos erros, sobretudo em relação à composição do plantel. Bruno de Carvalho e Jorge Jesus não podem dar-se ao luxo de dispensar quatro reforços em janeiro, tal como aconteceu esta temporada. E a partir daí, reformular o plantel com a entrada de jogadores que estiveram… emprestados. Quem chegar precisa mesmo de ser mais-valia.



Os adeptos não vão perdoar outra época igual à anterior. As tarjas mostradas durante o jogo com o Chaves, na última jornada do campeonato, indiciam isso mesmo. Também eles estão cientes de que é possível fazer melhor. Muito melhor. É a tal cultura de exigência que Bruno de Carvalho quer que regresse a Alvalade.