Taça CTT: reclamações só pelo correio, por favor

Não deixa de ser curioso que os dois clubes grandes que mais menosprezaram a Taça da Liga estejam agora a disparar por todos os lados, em função de uma eliminação precoce da prova e que não estava, claro, nos planos de dragões e leões.



Há aqui muita frustração acumulada que talvez até os leve a reconhecer que, afinal, a Taça CTT, que já foi a da cerveja, sempre foi importante para FC Porto e Sporting, ou então o estímulo de uma Final Four no Algarve, aliado a um maior encaixe financeiro, abriu uma perspectiva muito mais interessante para estes dois grandes na edição deste ano.



A realidade é que o calendário da Taça CTT voltou a estar "montado" de forma a permitir uma enorme festa algarvia, assumindo-se como natural o apuramento dos três grandes e também do Sp. Braga para uma Final Four que seria um espetáculo em todos os sentidos, mas o futebol é lindo também por isto: pela constante imprevisibilidade que o acompanha…



A realidade é que Moreirense e V. Setúbal já estão apurados e pode até dar-se o caso de V. Guimarães, Marítimo e/ou Rio Ave estragarem os planos de Benfica e Sp. Braga, pois o futebol é isto meus amigos: ninguém ganha só pelo nome que tem e esse foi o primeiro erro de FC Porto e Sporting.



Os leões porque "facilitaram" nos dois jogos em casa, com Arouca e Varzim, e não marcaram mais golos quando deviam e até podiam. Os dragões porque, obviamente, não mereciam melhor sorte depois de empatarem os dois primeiros jogos em casa com Belenenses e Feirense.



Colocar o foco nos erros dos árbitros nestas duas eliminações é fugir com o "rabo à seringa" ou "tapar o sol com uma peneira", como diria o mais sábio povinho português. É verdade que esses erros existiram, mas além de existirem serviram também para mais ninguém falar daquela oportunidade que o "pinheiro" Depoitre acertou no poste e da forma como Brahimi pura e simplesmente desistiu de acompanhar Rebocho no lance do golo do Moreirense.



Ou como Nuno Espírito Santo, em desespero de causa, mexeu mal na equipa quando sofreu o golo, provocando logo aí (e antes das expulsões) um desequilíbrio defensivo que os homens de Moreira de Cónegos só não aproveitaram melhor porque fartaram-se de desperdiçar oportunidades até ao fim do jogo e com o FC Porto sem conseguir criar uma… sequer!



Além disso, até parece que só fui eu que vi Danilo a travar a marcha, provocando de certa forma aquele "acidente" de marcha atrás do árbitro Luís Godinho. É um momento ridículo, sem dúvida, mas o médio dos dragões não foi santo e também pecou, tal como o bom do argelino que, antes de "fugir" para a CAN, ainda se fez expulsar daquela forma ignóbil…



Em Setúbal, por exemplo, e belisquem-me para saber se não estou a sonhar, não foi um tal de André a errar primeiro, atirando para a atmosfera duas bolas de golo que dariam a vitória ao Sporting. E naquele triste episódio final, também só fui eu que vi a "peitada" do guarda-redes Beto no árbitro Rui Oliveira, procurando depois "disfarçar" o seu acto irreflectido a fazer "de conta" que estava a afastar os seus companheiros da confusão...



Enfim, esta Taça da Liga até já entra para a história, pois não me lembro de ver uma equipa de arbitragem a ser protegida pela polícia num jogo de futebol em Portugal. Só faltaram aqueles escudos tão peculiares nos jogos da América do Sul, onde as forças de intervenção já estão tão habituadas a este tido de cenas que nem necessitam de ser chamadas para o efeito: entram no relvado e ponto final!



Tudo resumido: isto é uma tristeza e a partir de agora a Liga só aceita reclamações pelo correio!



PS: Alguém por favor pode dar mérito ao Moreirense e ao V. Setúbal, que fizeram dois grandes jogos de futebol?