Tem cuidado Pizzi...

Anda animado o nosso campeonato e as jornadas finais têm tudo para ser bem melhores. Os dois candidatos ao título esgrimem argumentos em todos os tabuleiros que encontram à mão, confiantes de que podem somar pontos fora das quatros linhas. Mas é dentro delas que a ação promete ser escaldante, a começar pelo jogo do Benfica em Paços de Ferreira. Pizzi está ‘à bica’ de falhar o jogo com o FC Porto e todo o cuidado será pouco. Ele que é um jogador que faz muita falta… a Rui Vitória, pois claro!



Sempre atentos e atrevidos, os azuis e brancos já se divertem a publicar vídeos com as mais recentes infrações do médio e que lhe podiam ter valido o tal 5.º cartão amarelo, enquanto os encarnados fazem a defesa do seu jogador bem mais pela calada.



Mais do que Pizzi, que se cuide o árbitro João Pinheiro… Ele que em finais de outubro recebeu uma série de ameaças após o empate do FC Porto em Setúbal. Como será se ‘falhar’ desta vez?