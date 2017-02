Três ou quatro conclusões sobre o despedimento de Claudio Ranieri

Se Claudio Ranieri foi despedido do Leicester depois de ter obtido o feito mais importante da história do clube, só prova que ninguém, mas mesmo ninguém, tem o seu lugar garantido. Trata-se de um sinal claro dos nossos tempos, em que não há… tempo nem paciência para nada. E neste caso também não há gratidão. Sim, gratidão. Vamos lá ver uma coisa: por ter ganho o título, Ranieri tinha direito ‘eterno’ ao cargo? Claro que não. Mas pelo menos esta temporada, devia poder terminá-la até porque o Leicester está a viver um ano ímpar – com Liga dos Campeões, onde está a um golo de se apurar para os quartos-de-final – e nem sequer está na zona de despromoção. Vou mais longe, mesmo que desça. Porque se Ranieri conseguiu guiar o Leicester à conquista da Premier League, também conseguiria fazer regressar o clube – se esse for o caso – no próximo ano.

Depois, vem a questão do futebol jogado. E aí, que me perdoem os ‘fanáticos’ da melhor ideia de jogo porque o mais importante é ganhar, são os títulos, senão os almanaques estariam recheados de histórias de bom futebol e não dos títulos conquistados pelas equipas época após época. Se uma boa ideia de jogo é importante? Claro que é mas nunca será mais importante do que ganhar. E um bom exemplo disso é o Tottenham da época passada. Jogou melhor do que o Leicester? Jogou. Mas daqui a 50 anos, o que se vai falar é do título do Leicester e não do futebol que jogava o Tottenham. E repito, jogar bem é importante porque jogando bem, está-se sempre mais perto do sucesso. Mas nunca será o mais importante.

Ainda outra visão, a da incoerência. Muitos dos que ‘choram’ o despedimento de Ranieri, eram os primeiros a dizer que o italiano nunca poderia ser o melhor treinador do ano para a FIFA mas sim Fernando Santos. E aqui, que me perdoem, mas o feito alcançado por Ranieri na Premier League era muito mais difícil do que a conquista do Euro’2016 por Portugal. O italiano herdou um grupo que meses antes havia evitado a descida na reta final do campeonato e formou uma equipa compacta de ataque rápido: músculo na defesa e técnica no ataque, com o pêndulo surpresa NGolo Kanté.

E Ranieri, no meio disto tudo, tem culpas? Claro que tem. Errou ao não reforçar (e não rejuvenescer) uma defesa em que o mais novo dos titulares campeões já tem 30 anos e deveria ter encontrado uma solução mais consistente para substituir aquele que, muito provavelmente, foi o elemento mais importante da equipa na época do título: NGolo Kanté. Até porque, do onze campeão, só o francês deixou o clube. Mas faltam suplentes de qualidade, sobretudo a nível defensivo.

O Leicester penalizou o homem mais importante da sua história. Fez mal. Mesmo que o substituto salve o clube da descida. Por uma questão de valores, Ranieri merecia ter essa oportunidade até ao fim da época.