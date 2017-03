Tudo fica bem... quando corre bem

A vida de treinador não deve ser fácil e torna-se mais difícil ainda quando se trata de um selecionador. Não deve ser fácil reduzir a poucas o número de atletas com qualidade e nunca se agrada a toda a gente. Quando as coisas correm bem, tudo passa. Mas quando correm mal e os resultados não aparecem...



A Seleção Nacional de futebol feminino está a disputar a Algarve Cup com uma responsabilidade extra, por ser talvez o maior teste antes da primeira participação num Campeonato da Europa. O selecionador Francisco Neto arriscou uma convocatória sem alguns nomes, como o da melhor marcadora da Liga, Solange Carvalhas, e o da jogadora que garantiu a presença no Euro, Andreia Norton, e foi alvo de muitas críticas, como de resto já deve estar habituado.



O mesmo aconteceu por altura do playoff com a Roménia, quando deixou de fora a histórica capitã Edite Fernandes e, novamente, Solange Carvalhas. Mas como tudo correu bem, a questão foi esquecida. Desta vez não aconteceu o mesmo, a competição não está a correr da forma desejada, com duas derrotas em outros tantos jogos, e já se teme por uma participação muito rápida no Europeu.



É cedo para alarmismos, até porque há tempo para limar as arestas, mas os resultados na Algarve Cup têm de ser analisados à lupa, perceber bem o que correu mal e trabalhar. Há pouco tempo para fazer experiências ou correr riscos, há que ser objetivo e pensar no que é melhor para a Seleção Nacional em termos de resultados, de uma boa representação do país. As nossas convicções por vezes não podem levar a melhor, se vemos que não é a melhor solução para o todo.



O nosso futebol feminino tem muita qualidade e tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. O Europeu é uma grande montra. Não só para as jogadoras, como para o futebol feminino enquanto modalidade no nosso país. Custou muito a ganhar credibilidade, há que continuar no bom caminho, ou o risco de descrença volta a aparecer.



Não deve ser fácil ser selecionador, é sempre o primeiro a ser criticado quando algo corre mal e o mais ‘escondido’ quando tudo corre bem. Como portuguesa e adepta do futebol feminino, acredito no nosso selecionador e espero que as suas escolhas para o Euro sejam as mais sensatas possível, para que em agosto estejamos todos a festejar mais um feito da nossa Seleção.