Um gigante chamado Federer

A vitória de Roger Federer este domingo frente a Rafael Nadal na final do Open da Austrália em ténis alargou os horizontes para outro desafio: chegar aos 20 títulos em torneios do Grand Slam.



Estamos a falar de um gigante na Era Open, algo que ninguém pensava que fosse possível - chegar aos 35 anos e mostrar um alto nível competitivo, que o levou a reforçar a liderança com 18 majors.



O que Federer fez parece inigualável. Não estamos a falar apenas da idade, mas da maneira como tecnicamente tudo mantém na perfeição, seja em 3, 4 ou 5 sets. Impressionante.



Muito provavelmente ainda estará para nascer o jogador que será uma espécie de cópia de Federer. Em estilo, comportamento, atitude e profissionalismo. Olhamos para os mais jovens e vemos um imenso talento no alemão Alexander Zverev, mas é difícil antever até onde poderá chegar. Da mesma maneira que é difícil prever quando Portugal terá outro Cristiano Ronaldo ou a Argentina outro Lionel Messi.



Federer tem uma longa e bonita história no século 21. Não há outro jogador em atividade que tenha conquistado um torneio do Grand Slam com um intervalo de 14 anos (2003, Wimbledon até 2017, Open da Austrália).



Forçosamente, partir de hoje a carreira de Federer será orientada para os grandes eventos. E o maior desafio está aí à porta: não é regressar a n.º 1 na lista ATP, é ser lembrado por ter feito algo de fantástico. Um gigante dentro e fora um campo de ténis. Não há outro igual.