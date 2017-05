Um rapaz do Kentucky

O adeus era praticamente inevitável, mas não deixa de provocar choque e tristeza entre os demais adeptos do desporto motorizado. Nicky Hayden morre com apenas 35 anos depois de um grave acidente de bicicleta, em Itália. Um disparate, defende a maioria. Pensei no mesmo neste caso e quando soube do acidente de Michael Schumacher.



Numa semana particularmente difícil, dou por mim a refletir e a passear nos corredores das boas memórias.

Na minha gaveta profissional, mental, guardo com especial carinho a minha entrevista a Nicky Hayden feita em 2013. Não por conveniência deste artigo, mas porque foi a primeira vez que entrevistei um piloto MotoGP.

Tinha entrado no Record há relativamente pouco tempo, quando o editor Luís Milhano sugere uma entrevista ao 'Kentucky Kid', oportunidade que surgiria à margem de uma ação promovida pela Casa das Peles do Cartaxo. Festejei. Reação natural para uma adepta do MotoGP desde os tempos de Mick Doohan.



Lembro-me de chegar ao Cartaxo acompanhada pelo nosso fotógrafo, Vítor Chi e da repórter de imagem CMTV, Joana Mouta. Fomos recebidos sob um calor abrasador que não intimidou minimamente os motociclistas que aguardavam no parque de estacionamento. Poucos momentos depois, um burburinho. Uma carrinha chega e sai de lá Nicky Hayden com a sua t-shirt vermelha, reminiscente das cores da Ducati, equipa italiana que o norte-americano representava.



Não me recordo de quanto tempo demorou a sessão de autógrafos, mas pareceu uma eternidade para quem como eu estava ansioso por entrevistar o piloto. Nicky falou de Portugal, do quanto sentia falta da prova no Estoril e deixou elogios a Miguel Oliveira.



Guardarei para sempre na memória a sua simpatia e a timidez mostrada na hora de que tiramos uma fotografia. Guardarei também a partilha feita no seu Twitter da página que escrevi nessa edição. Tive perante o microfone um grande piloto, mas sobretudo um rapaz do Kentucky com o típico sotaque.