Uma prova de fogo

O FC Porto, depois de ter passado uma temporada a queixar-se das arbitragens, responsabilizou Nuno Espírito Santo, sacrificando o antigo guarda-redes, contratado para recolocar os dragões na rota dos títulos.



Quinto treinador depois de Vítor Pereira, último treinador campeão no clube da Invicta, Espírito Santo já não serve para o projeto de tentar quebrar a hegomonia benfiquista. Afinal, o problema estava dentro de casa e não fora.



As atenções de Pinto da Costa e seus pares estão agora viradas para Marco Silva, treinador jovem e português e que é o preferido dos dragões para assumir a liderança da equipa.



Para o antigo defesa, esta pode ser a prova de fogo, depois de ter terminado a temporada com uma goleada (1-7), acentuando ainda mais a descida de divisão do Hull City, depois de ter feito sonhar os adeptos dos tigres e de ter sido alvo de elogios em solo inglês.



A descida não é uma boa 'carta de recomendação' para um clube que pretende voltar aos tempos de glória, mas em Porugal Marco Silva está ligado a duas qualificações europeias do Estoril e uma conquista da Taça de Portugal do Sporting, tendo saído em rota de colisão com Bruno de Carvalho. No estrangeiro, foi campeão na Grécia, pelo Olympiacos.



O sucesso de Marco Silva - ou de outro treinador - no Dragão dependerá muito da tolerância que os responsáveis azuis e brancos tiverem, não exigindo resultados imediatos e sabendo esperar que o trabalho dê frutos. Haverá tempo para isso?