Varela, Kelvin e a mística que vem do berço

O FC Porto está em mudança. Uma mudança profunda.



Com o mais do que provável adeus de Varela, o recém-regressado Kelvin passa a ser o único jogador do atual plantel que já foi campeão pelo FC Porto. Ou não…



Pelos escalões jovens, também Rúben Neves, André Silva e Rui Pedro, que está cada vez mais perto do plantel principal do que do secundário, já festejaram títulos vestidos de azul e branco. Aliás, os dois avançados são, de momento, campeões em título da 2.ª Liga.



E são precisamente eles, estes jovens jogadores, que têm responsabilidade de manter e passar a gerações futuras a famosa mística que se veio a perder nos últimos anos, em plantéis que não tinham qualquer elemento vindo do berço portista.



Havia nos últimos grupos de trabalho, isso sim, quem tivesse privado com jogadores dessa estirpe e que, consequentemente, estavam em condições de manter viva essa que foi a principal arma do FC Porto nos anos de maior sucesso.



Varela, o último dos jogadores que venceram a Liga Europa de 2010/11 a deixar o clube, era um desses casos. Kelvin, por seu lado, andou demasiado tempo a rodar noutros clubes e não interiorizou suficientemente essa cultura inspiradora ao ponto de a poder passar aos colegas.



Agora, as referências estão a acabar de sair do berço e já se deparam com essa elevada responsabilidade que é dar continuidade ao espírito de vitória que se perdeu nos últimos anos.



É como começar tudo de novo, depois de bater no fundo.