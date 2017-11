Venham daí mais festas

Este é daqueles fins-de-semana que toda a gente gosta. A Taça está de volta ao nosso país com toda a emoção que isso envolve: pequenos contra grandes, estádios esquecidos por estas vilas e aldeias fora a reviver tardes de glória, jogadores desconhecidos à procura da fama e, principalmente, as surpresas!



Tondela, Estoril, Boavista, Belenenses e P. Ferreira tombaram na última eliminatória e agora outros ‘grandes’ podem ficar pelo caminho. As regras do sorteio até deviam ser mais amigas da festa se os tais ‘pequenos’ fossem brindados com jogos na sua casa. É bonito ver comboios azuis e brancos sair de Famalicão rumo a Lisboa, mas se o Sporting fosse jogar ao Minho tinha ainda mais piada.



Não seria elegante arriscar o nome de alguns prováveis tomba-gigantes e nem tenho jeito para fazer prognósticos, mas fico a torcer para que haja Taça.