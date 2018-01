Continuar a ler

O jogo foi interrompido e adiado por verificação de "causa fortuita ou de força maior" e, nestes casos, nos termos do Regulamento de Competições da Liga Portugal, o jogo deveria completar-se no mesmo estádio e dentro das 30 horas seguintes. Essa regra comporta exceções, sendo uma delas a impossibilidade de realizar o jogo sem colocar em causa a segurança dos agentes desportivos ou espectadores - algo que o Estoril assumiu publicamente após reunião e recomendação das forças de segurança. Nos casos de exceção e tratando-se de um jogo da segunda volta, há que realizá-lo no decurso da mesma semana ou, caso um dos clubes jogue outro jogo de competições oficiais (da Liga, UEFA, FIFA ou Seleção Nacional) na mesma semana (o FC Porto jogou na sexta para a Liga), dentro das 2 semanas seguintes (as de 22/1-28/1 e de 29/1-4/2). Em todo o caso, a marcação de nova data para o jogo adiado deve, salvo acordo escrito entre os clubes, respeitar um intervalo entre os jogos de 72 horas. Tendo em conta o calendário do FC Porto, só seria possível respeitar este intervalo e agendar o jogo dentro das 2 semanas se o clube perdesse a meia-final da Taça CTT, algo que a Liga não poderia antever, pelo que se deu uma situação de inaplicabilidade do Regulamento.A Liga decidiu marcar para 21.02, talvez para proteger o Porto de desgaste antes dos jogos da Liga dos Campeões (não censuro) e expôs-se ao fogo da guerrilha que vive o futebol português. Na minha opinião, nesta situação de inaplicabilidade do Regulamento impunha-se uma interpretação analógica e fiel à sua ratio, que protegeria a Liga e levaria à marcação do jogo entre os jogos Porto-Braga (04.02.18) e Chaves-Porto (11.02.18) - isto é, para o dia mais próximo possível, com respeito pelo intervalo das 72 horas.Respostas dadas pelo associado n.º 192

Autores: José Miguel Albuquerque