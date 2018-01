Assassin's Creed Origins: Hidden Ones, a primeira expansão para o popular jogo, chega esta terça-feira, dia 23, ao mercado e oferece-nos uma nova região do mapa do jogo - a Península de Sinai – onde temos como objetivo investigar um confronto entre rebeldes e Romanos.

O trailer já anda nas redes sociais e não deixa margem para dúvidas – vem aí coisa boa.





Autor: João Seixas