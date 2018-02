Se dúvidas existissem, a CD Projekt Red afastou-as da mente dos seus seguidores – Cyberpunk 2077 será ainda mais ambicioso do que a obra-prima The Witcher 3.

Depois do tremendo sucesso alcançado em 2015 com o terceiro capítulo da saga de Geralt of Rivia, o estúdio polaco colheu os frutos e arregaçou as mangas com o objectivo de fazer ainda mais na próxima proposta – Cyberpunk 2077.

"Cyberpunk é o nosso novo The Witcher 3. Queremos construir uma nova saga que tenha muitas vendas desde o início. É um novo universo futurista e acreditamos que será apelativo para os todos jogadores e não só para aqueles que gostam de RPGs", revelou Adam Kicinski, director da CD Projekt Red. E atenção, porque vamos ter conteúdo maduro pela frente: "É um autêntico RPG, tal como The Witcher. E está a ser desenhado para um público adulto."









Autor: João Seixas