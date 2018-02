Manuel "Dragon" Sousa é o novo mid da equipa de League of Legends (LoL) dos yng Sharks. O jogador reforça a equipa de Esports portuguesa, que aposta forte no LoL este ano.

Dragon começou por jogar como mid e top. Na Season 2 chegou a Gold e entrou nos Grow uP eSports. Na Season seguinte fixou-se como mid laner, tendo alcançado Challenger e ganhado a primeira XL. Passou para os K1ck Esports Club, voltou a vencer a XL e trocou para os For The Win Esports Club, repetindo o resultado na última XL do ano. Pelos FTW, ainda competiu na Dreamhack, subindo ao pódio.

Na Season 6 regressou após um tempo de paragem, representando os FTW na Moche LPLOL e ajudando ao segundo lugar. Nessa época, "cheguei a Challenger na smurf com 66% Winrate", refere Dragon. Na última temporada venceu a Superliga Portugal, pelos Panthers Esports. Agora dá mais um passo na carreira e veste a pele de tubarão.



Autor: João Seixas