Hugo ‘Sacred’ António é o Support da equipa de League of Legends (LoL) dos yng Sharks. O primeiro jogador contratado pelos tubarões esteve no último ano e meio nos Doxa Gaming, onde marcou consecutivamente presença nos play-offs da LPLOL. Sacred, 22 anos, quer fazer do LoL a sua vida e está focado em dar tudo o que for necessário para alcançar esse objetivo.

"Sempre fui um jogador super motivado para aprender e vencer com todos os meus colegas de equipa. Sempre procurei as condições necessárias para chegar mais longe e ser o melhor na minha role e penso que nos yng Sharks vou conseguir alcançar esse objetivo. Quero dar um enorme contributo a este novo projeto", promete o Support dos yng Sharks.





Autor: João Seixas