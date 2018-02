Já foi lançada a mais recente atualização para o Ultimate Team do FIFA 18, com a Electronic Arts a atualizar as transferências e também algumas notas de jogadores.

Em baixo podes conferir a lista completa dos jogadores alterados, que incide na Premier League e Serie A.

Atualização FUT18: David De Gea - GK - Manchester United - 90 → 91 Eden Hazard - LW - Chelsea - 90 → 91 Kevin De Bruyne - CAM - Manchester City 89 → 91 N'Golo Kante - CDM - Chelsea - 87 → 88 Christian Eriksen - CAM - Tottenham Hotspur - 87 → 88 Paul Pogba - CM - Manchester United - 87 → 88 David Silva - CAM - Manchester City - 87 → 89 Harry Kane - ST - Tottenham Hotspur - 86 → 88 César Azpilicueta - CB - Chelsea - 85 → 86 Alvaro Morata - ST - Chelsea - 84 → 85 Nicolas Otamendi - CB - Manchester City - 83 → 85 Mohamed Salah - RW - Liverpool - 83 → 85 Nemanja Matic - CDM - Manchester United - 83 → 84 Kyle Walker - RB - Manchester City - 83 → 84 Roberto Firmino - ST - Liverpool 83 → 84 Ederson - GK - Manchester City - 83 → 84 Riyad Mahrez- RM - Leicester City - 83 → 84 Raheem Sterling - RW - Manchester City - 82 → 84 Leroy Sane - LW - Manchester City 82 → 84 Anthony Martial - LM - Manchester United - 82 → 83 Heung Min Son - LM - Tottenham Hotspur - 82 → 83 Gabriel Jesus - ST - Manchester City - 81 → 83 Marcus Rashford - LM - Manchester United - 79 → 81 Fernandinho - CDM - Manchester City - 82 → 85 Wilfried Zaha - RM - Crystal Palace - 81 → 82 Marcos Alonso - LWB - Chelsea - 81 → 82 Andreas Christensen - CB - Chelsea - 81 → 82 Sead Kolašinac - LWB - Arsenal 80 - → 81 John Stones - CB - Manchester City - 79 → 80 Phil Jones - CB - Manchester United - 79 → 81 Cenk Tosun - ST - Everton - 78 → 80 Jesse Lingard - CAM - Manchester United - 78 → 80 Ben Davies - LB - Tottenham Hotspur - 78 → 80 Aaron Mooy - CM - Huddersfield Town - 77 → 78 Eric Choupo-Moting- LM - Stoke City - 77 → 78 Jordan Pickford - GK - Everton - 77 → 79 Jürgen Locadia - ST - Brighton & Hove Albion - 76 → 77 Arthur Masuaku - LWB - West Ham United - 75 → 76 Andrew Roberton - LB - Liverpool 75 → 76 Christian Atsu - LM - Newcastle United - 75 → 76 Nathan Aké - CB - Bournemouth - 75 → 77 Ashley Young - LB - Manchester United - 75 → 77 Harry Maguire - CB - Leicester City - 75 → 79 Demarai Gray - LM - Leicester City - 74 → 75 Laurent Depoitre - ST - Huddersfield Town - 74 → 75 Alex Iwobi - LM - Arsenal - 74 → 76 Chris Wood - ST - Burnley - 74 → 76 Christopher Schindler - CB - Huddersfield Town - 73 → 75 Jamaal Lascelles - CB - Newcastle United - 73 → 76 Richarlison - LW - Watford - 73 → 76 Jóhann Gudmundsson - RM - Burnley - 73 → 76 James Tarkowski - CB - Burnley - 73 → 78 Harry Winks - CM - Tottenham Hotspur - 72 → 75 Moritz Bauer - RB - Stoke City - 70 → 75 Ruben Loftus-Cheek - CAM - Crystal Palace - 69 → 74 Ahmed Hegazi - CB - West Bromwich Albion - 68 → 75 Nick Pope - GK - Burnley - 68 → 75 Dominic Calvert-Lewin - ST - Everton - 65 → 71 Alexander Sørloth - ST - Crystal Palace - 69 → 71 Guido Carrillo - ST - Southampton - 74 → 75 Salvatore Sirigu - GK - Torino 79 → 80 Simone Verdi - RW - Bologna 78 → 79 Federico Chiesa - RW - Fiorentina 75 → 77 Lucas Torreira - CM - Sampdoria 75 → 77 Rômulo - RM - Hellas Verona 74 → 76 Mattia Caldara - CB - Atalanta 76 → 78 Thomas Strakosha - GK - Lazio 74 → 77 Federico Di Francesco - LW - Bologna 73 → 76 Antonín Barák - CM - Udinese 72 → 75 Nicolò Barella - CM - Cagliari 70 → 75 Patrick Cutrone - ST - Milan 65 → 71 Moise Kean - ST - Hellas Verona 64 → 70 Filippo Romagna - CM - Cagliari 63 → 68



Autor: João Seixas