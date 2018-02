Os videojogos servem cada vez mais de mote para a criação de filmes. E um dos mais aguardados dos próximos tempos é Uncharted, que ainda não data de estreia. A magnífica saga da Naughty Dog vai chegar à 7.ª Arte e ninguém quer perder pitada daquilo que será a transposição do jogo para o cinema.

Neil Druckmann, diretor do Uncharte 4: A Thief’s End e The Last of Us, abordou o tema no Dice Summit 2018 e avançou com algumas informações sobre o filme. Desde logo a relação que mantém com Shawn Levy, realizador que tem a cargo a missão de passar a magia de Nathan Drake e companhia para Hollywood.

"Tivemos algumas conversas com Shawn Levy, que é de facto uma pessoa muito apaixonada por tudo aquilo que faz. E acho que percebe a nossa posição. Queremos sempre saber o máximo possível sobre o nosso projeto", assegurou.

No que diz respeito à trama, também ela está a ser trabalhada de forma minuciosa, para que nada se perca pelo caminho e para que os fiéis seguidores da franquia não saiam defraudados: "O facto do Levy querer contar uma história diferente das quatro aventuras principais, com a inclusão de um Nathan Drake jovem, acaba por ser mais interessante que tentar recontar Uncharted 1, 2, 3 ou 4", disse Neil Druckmann.

O ator Tom Holland, o mais recente Homem-Aranha, está em excelente posição para assumir o papel do protagonista Nathan Drake. O diretor do jogo assume que está tão habituado aos atores que conceberam o jogo, que terá alguma dificuldade em ver outras pessoas nessas posições.

"Para mim, e sei que para a Naughty Dog e para muitos fãs, Nolan North será sempre o Nathan Drake. Tal como a Ashley Johnson e o e Troy Baker serão sempre a Ellie e o Joel do The Last of Us. Será muito estranho ver outros atores nestes papéis. Mas faz parte do processo", assegurou sem reservas.

Houve ainda tempo para lançar um olhar assertivo ao filme The Last of Us, sobre o qual ainda existem dúvidas. Druckmann, que chegou a defender que o guião deveria ser construído tendo como base uma adaptação direta, muodu de opinião: "Cheguei à conclusão de que não quero uma história retirada diretamente do jogo."



