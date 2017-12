O popular canal de YouTube Noclip realizou um documentário sobre Horizon Zero Dawn. Depois de ter feito reportagens de qualidade sobre Rocket League, Doom e The Witcher, agora foi a vez do universo da esbelta Aloy ser escalpelizado, junto aos responsáveis da Guerrilla Games. A não perder!





Continuar a ler



Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Twitter - https://twitter.com/Rei_do_Gaming

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

Blog - http://reidogaming.blogspot.pt/

Twitch - https://www.twitch.tv/rei_do_gaming

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Email – reidogaming@gmail.com ou joaoseixas@record.pt

Record Gaming - https://www.facebook.com/RecordGamingPT

Autor: João Seixas