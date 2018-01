O sucesso exponencial de PlayerUnknown's Battlegrounds está a fazer com que este jogo, que por enquanto apenas existe para PC e Xbox, esteja no centro de todas as atenções no universo dos videojogos. E não só…

De resto, há quem defenda que em breve este jogo que tem o Battle Royale como base, ultrapasse os limites da indústria e comece a mostrar-se noutras plataformas.

Continuar a ler

CH Kim, CEO da PUBG Corporation, admite que o produto pode mesmo chegar ao popular Netflix, que já contactou a empresa. "Adorava que o PUBG se transformasse num fenómeno multimédia baseado no videojogo. Queremos fazer parte de indústrias como os eSports, filmes, séries e desenhos animados. De resto, já recebemos simpáticos contactos por parte de produtores de Hollywood e do Netflix", revelou.

Autor: João Seixas