A Nintendo acaba de anunciar o Nintendo Labo, uma nova linha de experiências interativas que lhe permitirá não só jogar como criar. Disponível a partir de 27 de abril, este produto incluirá kits que, juntamente com a Nintendo Switch, proporcionarão as ferramentas e a tecnologia necessárias para oferecer divertidas experiências "do it yourself". Jogue com as suas criações e prepare-se para descobrir como a Nintendo Switch é capaz de transformar ideias em realidade!

O Nintendo Labo constitui o próximo passo da Nintendo no sentido de oferecer experiências de entretenimento inovadoras. Com cada kit Nintendo Labo, mentes inspiradas de todas as gerações terão a possibilidade de transformar folhas de cartão modulares – concebidas especialmente para interação com a consola Nintendo Switch – em criações denominadas "Toy-Con". Desde um piano a uma mota, passando por um robô ou uma cana de pesca, cada Toy-Con ganhará vida quando combinado com a consola de formas variadas. Divirta-se a descobrir como a tecnologia funciona e a inventar novas formas de jogar com cada um dos Toy-Con!

Poderá, por exemplo, criar um piano de 13 teclas que dará vida às suas composições musicais assim que a Nintendo Switch e o Joy-Con direito forem inseridos. Ao tocar, a câmara de infravermelhos presente no Joy-Con direito deteta as teclas premidas e reproduz cada nota através dos altifalantes incorporados na consola. Os aspirantes a músicos terão também a oportunidade de fazer experiências com as suas próprias criações musicais. Poderá ainda dirigir uma mota construindo um conjunto funcional de guiadores, com um Joy-Con inserido em cada um dos lados e a Nintendo Switch estacionada no meio. Basta premir o botão de ignição, virar o guiador direito para ativar o acelerador e depois é só ver a sua aventura de condução a desenrolar-se no ecrã da Nintendo Switch! Segundo o presidente da Nintendo of Europe, Satoru Shibata, "O objetivo da Nintendo é colocar sorrisos nos rostos de todos os seus consumidores". A este comentário acrescentou ainda: "O Nintendo Labo convida todos os que tenham uma mente criativa e um espírito divertido a criar, jogar e descobrir novas formas de interagir com a Nintendo Switch. Estou desejoso de ver famílias a divertirem-se a criarem kits, com grandes sorrisos nos rostos." Através do Nintendo Labo, criar e descobrir será tão divertido quanto jogar. Cada Toy-Con apresenta emocionantes desafios e diferentes graus de complexidade, o que garantirá aos utilizadores uma experiência sempre única. Criar Toy-Con será especialmente divertido com amigos e familiares já que promoverá a colaboração e a partilha de experiências. Após a fase da construção, os mais criativos terão a oportunidade de personalizar os seus Toy-Con com fita adesiva colorida, autocolantes e estêncis para lhes atribuírem um toque que reflita verdadeiramente o seu estilo. Um conjunto de personalização especial com estes materiais estará igualmente à venda no dia 27 de abril. O Nintendo Labo chega a Portugal no dia 27 de abril com dois kits, "Sortido" e "Robô", que conterão tudo aquilo de que precisará para criar os seus Toy-Con, incluindo os materiais de construção e respetiva aplicação para a Nintendo Switch. Kit Sortido Com o Kit Sortido poderá criar diferentes Toy-Con, incluindo um carro telecomandado, uma cana de pesca, uma casa, uma mota e um piano. Carro telecomandado: insira os Joy-Con esquerdo e direito no seu novo carro telecomandado e conduza através dos controlos por toque na Nintendo Switch. A funcionalidade de vibração em HD proporcionada pelos comandos Joy-Con provoca vibrações que movem o carro na direção que escolher. Cana de pesca: construa a cana de pesca com um carretel unido por uma linha a um suporte que contém a consola Nintendo Switch. Apanhe um de inúmeros peixes exóticos que verá no ecrã da Nintendo Switch lançando a linha com a sua cana de pesca e fazendo girar o carretel para que descenda. Assim que sentir a vibração do Joy-Con inserido no carretel, terá de recolher a linha rapidamente e puxar a cana para cima de modo a concluir a captura. Casa: inserindo vários blocos montados em aberturas nas partes laterais e inferior da casa pode interagir e participar em minijogos com uma criatura engraçada no ecrã da Nintendo Switch virado para a frente. Os blocos serão detetados pela câmara de infravermelhos no Joy-Con direito inserido no topo da casa. Mota: insira cada Joy-Con num conjunto de guiadores para conduzir uma mota no ecrã da Nintendo Switch. Premir o botão de ignição arrancará o motor, girar o guiador direito ativará o acelerador e ao inclinar o corpo ou ao girar os guiadores direito e esquerdo controlará a mota. Piano: Construa um piano de 13 teclas e insira a consola e os Joy-Con para criar a sua própria música. Terá até a possibilidade de criar novos sons e efeitos sonoros.











Autor: João Seixas