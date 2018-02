Esta semana chega à PlayStation®Store um dos títulos mais aguardados para o PS®VR. Moss é um jogo de fantasia e aventura onde controlas Quill, um adorável jovem rato, pequeno em tamanho mas grande em coração. Enquanto exploras as florestas, Moss encontrará uma pedra misteriosa e acordará um espirito mágico e ancestral. Acompanha Quill na sua demanda e explora reinos perdidos, resolve puzzles desafiantes e combate perigosos inimigos.

Detention é um jogo de terror único que decorre em Taiwan nos anos 60 sobre uma perigosa ditadura. Controla um par de adolescentes, Wei e Ray, e desvenda o que está por detrás dos espíritos malévolos que pairam sobre uma escola amaldiçoada.

Se és fã de títulos de corridas e arcada, Gravel é indicado para ti. Com mecânicas de condução simples e divertidas, corre nos modos de um jogador ou multijogador online e prova que és o rei da competição. Escolhe o teu veículo favorito, onde poderás encontrar camiões V8 ou carros de rally, e lança-te nas mais diversas pistas, do deserto até as montanhas com neve.

Poderás ainda encontrar RifStar Riders, um frenético jogo da Climax Studios que retrata o melhor das arcadas japonesas da época de ouro dos videojogos, ou De Blob 2, um título de aventuras e plataformas, onde Blob regressa para pintar a e dar vida à Prisma City com a ajuda dos seus amigos da Color Underground.