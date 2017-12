Já são conhecidos os Jogos do Mês de janeiro para os subscritores do serviço PS Plus. O destaque vai para Deus Ex: Mankind Divided e Batman: The Telltale Series.

Aqui fica a lista completa:

Deus Ex: Mankind Divided (PS4) Batman: The Telltale Series (PS4) Sacred 3 (PS3) The Book of Unwritten Tales 2 (PS3) Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita, PS4) Uncanny Valley (PS Vita, PS4) StarBlood Arena (PS VR) apenas entre 2 de janeiro a 6 de março.







Autor: João Seixas