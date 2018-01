2018 será um ano determinante para a afirmação do PSVR da Sony. De tal forma que a empresa acredita que colocará no mercado qualquer coisa como 130 jogos durante este ano.

A Sony garante que os 2 milhões de unidades vendidas do dispositivo criaram uma boa base de confiança junto do público, sendo que a empresa tem agora como objetivo cimentar o seu posicionamento no mercado.

Continuar a ler

Recorde-se que se estes 130 títulos virem mesmo a luz do dia, isto significará um aumento de 86 por cento da biblioteca de jogos para o dispositivo de Realidade Virtual da PS4. Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Autor: João Seixas