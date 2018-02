Rodrigo "RCF" Caponero é o novo reforço da equipa de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) dos yng Sharks. Natural de São Paulo, RCF é uma das grandes promessas do CS:GO internacional.

Com apenas 17 anos, o jogador já passou por equipas brasileiras de relevo, tais como INTZ e Operation Kino. Contudo, foi nos Gorilla Core que deu o salto para o profissionalismo e onde teve a oportunidade de crescer como jogador na scene norte-americana.

Continuar a ler

"Imediatamente aceitei a proposta [dos yng Sharks]. Fico muito feliz de ter a oportunidade de jogar fora do País com grandes amigos e jogadores, agora em solo Europeu", adianta RCF. "Acredito que esta seja a oportunidade pela qual esperei vários anos de mostrar do que sou capaz. A Europa e os yng Sharks serão o melhor local para atingir esse fim, pois conheço o potencial dos meus colegas e estarei a jogar contra os melhores", assegura o reforço dos yng Sharks.



Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord