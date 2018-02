Superhot VR, o título da SUPERHOT Team que mistura ação, puzzles e muitos tiros, chegou esta terça-feira em formato físico exclusivamente à PS4® e PS®VR.

Lançado em formato digital em 2017, Superhot VR tem sido bastante aclamado pela crítica. Nomeado por dois anos consecutivos para o Game Developers Choice Award, Superhot VR foi um dos muitos títulos para o PlayStation®VR presentes na última edição da Lisboa Games Week, tendo feito as delícias dos milhares de visitantes do maior evento de videojogos do país.

Superhot VR é um first person shooter alucinante, que explora na perfeição a espetacular experiência imersiva do PlayStation®VR. Sem barras de saúde regenerativas ou qualquer tipo de abastecimento de munições, Superhot VR coloca-te no meio de uma multidão de inimigos poderosamente armados, aos quais terás de escapar com a maior das agilidades. Em inferioridade numérica, e poucas armas à disposição, terás de tentar sair vivo de um cenário de caos descontrolado, onde o tempo só avança quando te moves. Lançado em 2016, o sistema de realidade virtual PlayStation®VR conta já com mais de 2 milhões de unidades vendidas, e mais de 12.2 milhões de títulos vendidos, num catálogo de mais de 150 jogos e experiências.









Autor: João Seixas