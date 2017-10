Lisboa vai receber o WWE Live, o evento de entretenimento familiar irá regressar a Portugal no próximo mês, com o patrocínio do videojogo WWE 2K18. O espetáculo terá lugar no Campo Pequeno, no dia 6 de novembro, às 19:30 e vai contar com a participação especial de Triple H, o consagrado vencedor de WWE por 14 vezes.

Para além da experiência única que o espetáculo proporciona à audiência, está será uma grande oportunidade para ver ao vivo lutadores como AJ Styles™, Shinsuke Nakamura™, Baron Corbin™, Kevin Owens™ e Jinder Mahal™ a defrontarem-se num Fatal Five Way Match para o campeonato de WWE. Os fãs portugueses vão poder ver também Booby Roode™ (proveniente do NXT) a desafiar Dolph Ziggler™ ou Sami Zayn™ a enfrentar Rusev™. Entre as superestrelas femininas, irão surgir novos rostos, Tamina vai enfrentar Lana™ e Natalya™ vai lutar contra Carmella™. O Tag Team Championship Match vai ser entre The Usos e The New Day. Naomi™, Breezango, Becky Lynch ou Luke Harper estão entre muitos outros que vão subir ao ringue (*).

Continuar a ler

Os bilhetes ainda estão disponíveis a partir de 25€ em Blueticket.pt, Bilheteiras MEO Arena, Lojas FNAC, El Corte Inglés, Lojas Worten, Agência ABEP, Turismo de Lisboa, ACP, Lojas Pagaqui.









Autor: João Seixas