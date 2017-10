Onde pára a Taça de Portugal conquistada pelo Estrela da Amadora no dia 3 de junho de 1990? Foi este o ponto de partida para uma investigação que nos ‘levou’ ao Estádio José Gomes, na Reboleira, ao escritório do administrador de insolvência Paulo Sá Cardoso, à garagem do advogado Luís Cassiano Neves, presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, ou às instalações da empresa de agenciamento de Óscar Dias, patrão do antigo futebolista Moses, no fundo, o ‘responsável’ pelo desaparecimento do troféu conquistado por uma equipa na qual se destacavam, entre outros, o guarda-redes Melo, o defesa central Pedro Barny, o médio Paulo Bento ou o avançado Ricardo Lopes.

O processo remonta à época 2007/08. Moses Sakyi rescinde para transferir-se para o AEL Limassol, do Chipre. Os salários em atraso ascendiam, nessa altura, a 16 mil euros. António Oliveira, então presidente do Estrela, não tinha meios para fazer face ao pagamento, mas comprometeu-se a fazê-lo, em prestações, diluídas no tempo, assinando um documento com uma cláusula penal que, em caso de incumprimento, atirava com o valor para próximo dos 77 mil euros.

Como não pagou, o clube foi alvo de uma penhora, que Cassiano Neves recorda como se tivesse acontecido há dois dias. "Fomos lá, estivemos a ver os computadores, mas aquilo não tinha valor. Acabámos por trazer a Taça, perante o desânimo do António Oliveira, e comprometendo-nos a devolvê-la assim que o clube procedesse ao pagamento do todo ou de uma parte", recorda o advogado de Moses, garantindo que o troféu está intacto, embora evidencie algum estado de degradação. "A base de madeira tem caruncho, tem buracos, recordo-me, inclusive, que lhe dei um tratamento para tentar minorar os estragos. Tenho todo o interesse em entregar a Taça, para que seja incluída na massa insolvente. Sou o fiel depositário, no âmbito de um processo executivo e, se for notificado, devolvê-la-ei. Não tenho qualquer interesse em ficar com a Taça ", garante Cassiano Neves.

Ex-avançado aguarda por resolução

O administrador de insolvência Paulo Sá Cardoso e o agente de execução Luís Cassiano Neves convergem num aspeto: o desejo de devolver a Taça de Portugal ao Estrela. Mas divergem nos restantes, o que ajuda a explicar por que motivo o troféu permanece na garagem do segundo quase uma década após ter sido retirado das instalações do clube.

"A Taça? Nunca a vi. Posso recebê-la. Basta que responda ao ‘e-mail’ que lhe enviei, a solicitar a entrega e ao qual nunca respondeu", assegura Sá Cardoso, localizando a troca de correio eletrónico entre 2012 e 2013.

Cassiano Neves começa por ter dúvidas sobre o ‘e-mail’, antes de reconhecer a sua existência e revelar o seu teor. "Solicitava que deixasse a Taça no clube, ao cuidado da Elisabete. Respondi-lhe ao ‘e-mail’, mas, após falar com um colega, entendi não o fazer", recorda o ex-advogado de Moses, que, em 2012, deixou de ser representado por Cassiano Neves. O processo chegou, em 2015, às mãos de Cristina Ramos, a advogada que tem agora a ‘oportunidade’ de devolver o símbolo da maior conquista desportiva da história do clube da Amadora.

Por parte de Moses, existem reservas. Até porque dinheiro é... dinheiro. "Não preciso desse dinheiro para viver, já nem penso muito nele, mas tenho que receber, pelo menos, uma parte, para sentir que o sacrifício que fiz pelo Estrela foi compensado", desabafa o antigo avançado, que permaneceu em Portugal após o fim da carreira de futebolista.

Venda do estádio em fase embrionária

A concretizar-se o regresso da Taça de Portugal ao local onde pertence, o troféu será incluído naquilo que, em direito, é definido como a ‘massa insolvente’ e que significa, tão-só, os ativos do clube, o património que será alienado para fazer face às dívidas acumuladas pelo Estrela da Amadora antes da ‘falência’. E que património é este? O Estádio José Gomes, a sala de Bingo e pouco mais.

O antigo campo de jogos está à venda por 4,5 milhões de euros e os interessados escasseiam. Existe agora uma possibilidade, sobre a qual Paulo Sá Cardoso se recusa a adiantar pormenores. "Neste momento, estamos a encetar negociações com um grupo de pessoas, que nos pediu sigilo, por serem ligadas ao mundo do futebol. Não posso dizer muito mais, porque tudo está ainda numa fase embrionária", garante o administrador de insolvência, criticando os credores, que o acusam de não pagar, mas pouco ou nada fazem para ajudar a resolver o problema: "Nunca nos apresentoaram alguém para negociarmos. Os poucos interessados que surgiram foram trazidos por mim."

Queixas

Paulo Sá Cardoso estende o seu lamento a nomes como os de Paulo Bento, José Mourinho, Fernando Santos ou Jorge Jesus, treinadores que envergaram as cores do clube da Reboleira e não o ajudaram quando este mais precisou. "Alguns ainda vivem na Amadora ou nos concelhos vizinhos. São tão amigos, tão amigos, mas na hora da verdade não vejo ninguém a tentar ajudar. Têm poder financeiro, mas nunca se dirigiram a mim", desabafa o administrador de insolvência, reiterando a intenção de "não vender muito abaixo dos 5 milhões para poder pagar aos trabalhadores."

"Isso, para mim, é fundamental", assegura o administrador, revelando que a dívida a antigos funcionários ascende a 7 milhões de euros e o passivo acumulado ronda os 50 milhões.

Alegadamente, boas notícias para os 204 credores, entre os quais se incluem antigos funcionários, treinadores e jogadores.

Câmara quer espólio desportivo

Para onde irá a Taça de Portugal quando for devolvida por Cassiano Neves a Sá Cardoso? A dúvida surgiu durante a investigação, até porque do antigo Estrela já pouco existe. A não ser as instalações (físicas), agora utilizadas pelo CD Estrela, no caso do estádio, ou concessionadas, no caso do Bingo.

Existem dois cenários possíveis. Ser entregue à Câmara Municipal da Amadora, que demonstrou interesse de adquirir "o espólio desportivo do clube", ou ao CD Estrela, criado por antigos associados do emblema tricolor e que não esconde o desejo de assumir o legado do clube fundado em 1939 e que será extinto quando estiver concluído o processo de insolvência em curso.

Talvez por esse motivo, António França insista na devolução. "Estaríamos mais confortáveis se a Taça de Portugal estivesse na posse de Sá Cardoso", confessa o presidente do CD Estrela.

Autores: Cláudia Marques e João Lopes