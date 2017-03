Continuar a ler

"Não negamos que houve uma falha de segurança da nossa parte, pois entrou um adepto numa zona proibida. Mas não foi com uma barra de ferro, como se disse. A claque mais radical do clube está sempre atrás da baliza. Nós temos uma fila de bombeiros para apanhar os petardos e tochas que eles enviam. E o que o fã agarrou foi uma tenaz de fibra que os bombeiros usam para apanhar os petardos. O adepto fugiu à segurança e quis assustar o árbitro. Mas são ações reprováveis que o clube fez questão de condenar num comunicado."



Problema existe nos Balcãs



11 de março de 2017. Liga da Croácia. O histórico Hajduk Split jogava com o líder HNK Rijeka e ganhava 1-0 aos 80’. Nesse minuto, o árbitro Mario Zebec assinalou um penálti a favor dos visitantes, que Bezjak converteu, empatando a partida. Na jogada seguinte, um adepto radical do Hajduk Split furou a barreira de segurança e entrou no relvado, com aquilo que parecia ser uma barra de ferro, perseguindo o árbitro. Estes episódios têm-se sucedido com alguma frequência na Croácia, pelo que Record falou com Mário Branco, diretor-desportivo do Hajduk Split, para perceber o que realmente aconteceu e a razão para este acontecimento."Há 12 anos que existe aqui uma guerra latente entre os adeptos e as estruturas do futebol. O descontentamento está ligado à estrutura da federação, organização da liga, transmissões televisivas e inclusivamente a seleção croata. Faz algum sentido que a seleção vá jogar a Los Angeles numa altura em que a liga está em andamento?", contesta, admitindo depois um erro:

Autor: Hugo Neves