Foi uma das surfistas que competiu na Cascais Women’s Pro, penúltima prova da Women’s World Tour. A paixão de Sage Erickson, número 4 do ranking mundial, pelo surf não é, obviamente, de agora... Cresceu no Havai e tinha como hábito pegar na prancha para, nos tempos livres, ir com o irmão Noah apanhar umas ondas. Só que essa brincadeira tornou-se um assunto bem sério! E, aos 14 anos, a norte-americana já participava no tour feminino do circuito mundial. O irmão Noah tornou-se uma ‘peça’ fundamental para a carreira da atleta, de 26 anos, pois passou a ser o seu treinador. "O meu irmão não é apenas um irmão. É também um mentor e consegue manter-me focada", elogiou. A verdade, é que não são apenas os bons resultados de Sage Erickson a saltar à vista. Certo? É que a beleza da loira também chama muito a atenção.Prova disso é que, em 2015 , foi eleita como a surfista mais sexy do planeta pela ‘Playboy’. Distinção que usou para falar da feminilidade no Mundo do desporto. "Adoro maquilhar-me, tratar do cabelo e vestir-me bem. Antes, o surf era um desporto masculino, mas agora ganhou uma dimensão feminina e sexy", defendeu, tentando passar uma mensagem. "Não há problema em mostrar que somos mulheres seguras e confortáveis. Não tem mal em estarmos bem com o nosso corpo", acrescentou. A ‘Maxim’ foi outra publicação a colocar a surfista no ranking das 100 mulheres mais belas do Mundo. E quando está fora de água, mostra a faceta de apresentadora de televisão. ESPN ou Grind TV foram alguns dos canais que apostaram nela.

Autor: Rita Féteira