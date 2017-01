A atual campeã do ‘Garota NABBA Rio Fitness’, a federação mais antiga de fisiculturismo, a mesma que consagrou o ídolo Arnold Schwarzenegger nesta modalidade, nem sempre teve as formas que exibe nesta edição da Revista Record. Alessandra Batista já foi bem mais magra – aos 18 anos pesava 42 quilos –, mas decidiu ganhar mais formas quando, aos 21, começou a trabalhar na televisão, como bailarina em programas de entretenimento. Alessandra mudou então de dieta, começou a praticar musculação e, aos 23, já tinha aumentado de peso para mais 18 quilos, com consequente aumento do volume do busto e dos glúteos.



A também modelo começou então a levar a sério o mundo do fitness e, no ano passado, estreou-se como profissional em provas de competição, acabando por vencer a etapa brasileira da NABBA. "Esse campeonato foi a abertura de que precisava para me consolidar como atleta. O título de campeã overall NABBA Rio tem-me trazido ótimas oportunidades no mercado do fitness, além do crescimento que tive como pessoa. O mais gratificante é o carinho e o reconhecimento das pessoas que me param para me dar os parabéns por essa vitória", diz Alessandra Batista.



Sempre em ação

Para além da preparação para as competições de fitness, a brasileira, de 27 anos, continua a trabalhar como assistente de palco no ‘Legendários’, programa televisivo da Rede Record, sendo também ‘ring girl’ oficial do Xtreme Fighting Championships (XFC), além de fazer diversos trabalhos publicitários na qualidade de modelo. Na área da moda, aliás, a musa do fitness lançou já a sua própria linha de roupas femininas, criadas por ela própria e produzidas pela marca Lili veste Mi. "A coleção é literalmente a minha cara, pois são peças criadas e assinadas por mim. A coleção Ale Batista surgiu de uma parceria e tenho a certeza de que será um sucesso", contou.

Toda esta atividade não impede, contudo, Alessandra de continuar a estudar e de se dividir por vários cursos. É que, para além de estar a tirar a licenciatura em Publicidade e Marketing, frequenta ainda os cursos de inglês e de teatro.



Stúdio Woods/MF Assessoria