O P9 (na foto grande) está no mercado há quase um ano e a Huawei tem o sucessor, P10, mais do que pronto a sair, com a habitual profusão de versões, sempre com processador octa-core HiSilicon Kirin 960 e a cãmara dupla traseira de 12 MP: para a de base (P10) são três, enquanto que a Plus (ecrã curvo de 5,5’’), tem reservados duas, que diferem na RAM (4 ou 6 GB) e ROM (64 ou 128 GB). O preço da versão mais cara (6GB de RAM) rondará os 650 euros