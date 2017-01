A Huawei lançou Honor Magic, um smartphone de design futurista, que se ‘transfere’ para as especificações, desde logo no recurso de inteligência artificial.



O dispositivo Android tem ecrã de 5,09’’, processador octa-core, 4GB de RAM, 64GB para o armazenamento interno, câmaras dupla traseira de 12MP, leitor de impressões digitais e bateria de 2.900 mAh. Por enquanto só está disponível no mercado chinês.