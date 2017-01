É uma mulher de várias paixões: os cavalos, a dança, a moda e... o Sporting! "Já monto cavalos há mais de sete anos. Quando era mais nova dizia que queria ser como a cavaleira Ana Batista", recordou Lea Vicente, mostrando ser muito destemida. "Já cai imensas vezes... Uma vez parti a clavícula e também fiz um traumatismo craniano", contou, dizendo que as quedas não a assustam nem a fazem perder o amor por este hobbie.Também já praticou hóquei em patins, fez ginástica acrobática, mas o seu grande fascínio é dançar flamenco. A bela morena, que é técnica de extensão de pestanas, participa também em concursos de misses. "Sempre tive a referência da minha mãe, que foi modelo durante muito anos. Surgiu a oportunidade de fotografar para um catálogo e começou assim o ‘bichinho’ pela moda", afirmou.E dá que falar neste mundo. Já participou no Miss Portugal, concorreu ao Miss European Portugal e tem o título nacional de Miss Pure Beauty 2015. E, pelo meio, arranja tempo, claro, para seguir o clube do seu coração. "Confesso que estou desiludida com o Sporting. A equipa não está na melhor forma e acho que não vai conseguir ultrapassar o Benfica", lamentou. "Nunca vi o Sporting vencer o campeonato nacional e o meu sonho é festejar o título no Marquês de Pombal e ver essa zona toda de verde e branco ", apontou.

Autor: Rita Féteira