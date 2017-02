O LG G6, sucessor do inovador G5, será apresentado no Mobile World Congress, em Barcelona, mas fica desde já esclarecido que não estará equipado com o processador Snapdragon 835, o mais recente da Qualcomm, e sim com o 821.



O smartphone terá ecrã de 5,7’’, 64/128 GB para armazenamento interno (expansíveis por microSD), 6 GB de RAM e certificação de resistência a poeiras e água. Ao contrário do antecessor, a bateria não será amovível.